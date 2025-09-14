szeptember 14., vasárnap

Drámai fordulat

2 órája

Ma már nem lesz kegyelem – jégeső, szélvihar és zivatar csap le ránk

Címkék#szélvihar#zivatar#csapadék#hőmérséklet#zápor

Vasárnapra igazi őszi fordulat érkezik: borongós ég, záporok és zivatarok jellemzik majd a napot. A holnapi időjárás sokak számára meglepetést tartogat, hiszen a meleg nyárias napok után hűvös, 20-22 fok körüli értékekre kell készülni.

Duol.hu

Vasárnap egyre bizonytalanabbá válik az idő: hajnalban már többfelé elered az eső, záporok és zivatarok alakulnak ki. A holnapi időjárás nem kecsegtet túl sok jóval, csapadék délutánra éri el a tetőpontját, rövid idő alatt akár 20-30 milliméter is hullhat. A hőmérséklet is visszaesik, a délutáni órákban mindössze 20-22 fok körül alakul, így búcsút inthetünk a nyárias napoknak. Reggel 15-18 fokkal indul a nap, estére pedig tovább hűl a levegő.

holnapi időjárás
A holnapi időjárás hirtelen fordulatot hoz: jön a lehűlés és a viharos szél.
Fotó: Shutterstock

A holnapi időjárás villámokkal és hideggel tör ránk

Fejér vármegyére elsőfokú riasztás van érvényben zivatar miatt. A legnagyobb veszélyt a villámlás jelenti, ezért ajánlott kerülni a nyílt szabadtéri helyeket. A zivatarfelhők környezetében átmeneti szélerősödésre, sőt akár kisebb jégesőre is készülni kell. Estére a szél többfelé északnyugatira fordul és erősödhet, ami tovább fokozza a változékonyságot.

 

