Szombaton nyaralunk, vasárnap fázunk

Őszies fordulatot hoz a hétvégi időjárás.

Hétvégi időjárás Dunaújvárosban

Szombaton napos, gomolyfelhős időjárásra készülhetünk. Estefelé északnyugaton helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél időnként élénkké válhat. A hőmérséklet nyárias, körülbelül 27 fok lesz.

Vasárnap nyugat, délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és országszerte többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként jelentősebb mennyiségű csapadékkal. Késő délutántól, estefelé nyugat felől csökken a felhőzet. A hőmérséklet visszaesik, 20–22 fok körüli értékekre számíthatunk, igazi kora őszi idővel.

Hétfőn a reggeli párásság feloszlása után derült, napos időre van kilátás, csapadék nem várható. A hőmérséklet reggel 12, délután körülbelül 25 fok lesz.

Kedden sok napsütés valószínű, estétől viszont megnövekszik a felhőzet, és ettől az időponttól már csapadék is előfordulhat. A nappali csúcsértékek 25 és 29 fok között alakulnak, nyárias meleg lesz.

Szerdán borongós időre van kilátás, főként a délelőtti órákban elszórtan előforduló záporokkal. A hőmérséklet 19 és 25 fok között tetőzhet.

