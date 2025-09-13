szeptember 13., szombat

Kornél névnap

16°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

39 perce

Szombaton nyaralunk, vasárnap fázunk

Címkék#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#zivatar#ősz#szél#hőmérséklet#zápor

Az előttünk álló napokban fokozatosan változik az időjárás, a nyárias hangulatot lassan felváltja az ősziesebb jelleg. A hétvégi időjárás jó indul, aztán...

Duol.hu

A hétvégi időjárás változékonyan alakul: a délkeleti szél időnként élénkké válhat. A hőmérséklet nyárias, körülbelül 27 fok lesz

hétvégi időjárás
Őszies fordulatot hoz a hétvégi időjárás.
Forrás: Canva

Hétvégi időjárás Dunaújvárosban

Szombaton napos, gomolyfelhős időjárásra készülhetünk. Estefelé északnyugaton helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél időnként élénkké válhat. A hőmérséklet nyárias, körülbelül 27 fok lesz.

Vasárnap nyugat, délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és országszerte többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként jelentősebb mennyiségű csapadékkal. Késő délutántól, estefelé nyugat felől csökken a felhőzet. A hőmérséklet visszaesik, 20–22 fok körüli értékekre számíthatunk, igazi kora őszi idővel.

Hétfőn a reggeli párásság feloszlása után derült, napos időre van kilátás, csapadék nem várható. A hőmérséklet reggel 12, délután körülbelül 25 fok lesz.

Kedden sok napsütés valószínű, estétől viszont megnövekszik a felhőzet, és ettől az időponttól már csapadék is előfordulhat. A nappali csúcsértékek 25 és 29 fok között alakulnak, nyárias meleg lesz.

Szerdán borongós időre van kilátás, főként a délelőtti órákban elszórtan előforduló záporokkal. A hőmérséklet 19 és 25 fok között tetőzhet.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu