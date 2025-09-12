szeptember 12., péntek

1 órája

Meleggel indul, ősszel zárul

Az előttünk álló napokban fokozatosan változik az időjárás, a nyárias hangulatot lassan felváltja az ősziesebb jelleg.

A hétvégi időjárás változékonyan alakul: a napsütést egyre gyakrabban zavarják meg felhők, záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet eleinte még kellemes marad, majd érezhetően visszaesik. A szél is egyre élénkebbé válik, jelezve az évszakváltás közeledtét.

Őszies fordulatot hoz a hétvégi időjárás.
Hétvégi időjárás Dunaújvárosban

Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után többnyire napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Délután előfordulhat zápor. A hőmérséklet kellemesen alakul, a csúcshőmérséklet megközelíti a 27 fokot. Szombaton a napos délelőttöt fokozatos felhősödés követi, és a délutáni óráktól záporok is kialakulhatnak. Reggel 15, délután nagyjából 27 fokra számíthatunk. Vasárnap borongósabb idő ígérkezik, esővel, záporral, helyenként zivatarral. A szél északnyugatira fordul, és többfelé élénk, időnként erős lökések is várhatók. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, kora őszi hangulatú időre van kilátás, 21-22 fok körüli maximumokkal.

