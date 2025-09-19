Nyár bekopogtatott a hétvégére

Igazi nyári napok várnak ránk! A hétvége időjárása napsütéses, száraz és meleg lesz, szombaton 25–30 fok, vasárnap pedig akár 30 fok körüli hőségre is számíthatunk. Tökéletes alkalom a szabadtéri programokra és a pihenésre a szabadban.

A hétvége időjárása igazán nyárias lesz, szikrázó napsütéssel és kellemes meleggel

Fotó: Shutterstock

Nyáriasan alakul a hétvége időjárása

A hétvége kifejezetten a napsütés szerelmeseinek kedvez. Szombaton szinte felhő sem zavarja a derült eget, a nap teljes pompájában ragyog. A hőmérséklet nyárias melegre, 25 és 30 fok közé emelkedik, miközben a délies szél csupán időnként élénkül meg, enyhe fuvallatként hűsítve a levegőt. Vasárnap tovább fokozódik a meleg, a nap szikrázóan süt, a száraz idő pedig tökéletes lehet a szabadtéri programokhoz. A déli, délkeleti irányból érkező szél néha megélénkül, de a hőség dominál: a hőmérséklet akár 30 fok körül is alakulhat, így igazi nyári nap ígérkezik a hét utolsó napjára.

Forrás: koponyeg.hu