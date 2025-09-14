Megérkezett a hidegfront: hömpölygő víz és káosz Dunaújváros utcáin

Dunaújvárosra vasárnap délután özönvízszerű esőzéssel csapott le a hidegfront, a vihar hullámokban érte el a várost, és percek alatt ellepték az utcákat a hömpölygő vízfolyamok. A közlekedés több helyen szinte lehetetlenné vált, a városlakók pedig egymás után posztolják a fotókat és videókat a vízben álló utcákról a felhőszakadás után.

Felhőszakadás: özönvízszerű esőzés sújtja a várost

Fotó: Kertész Zsanett - olvasói fotó

Felhőszakadás bénította meg Dunaújvárost

Az esőzés intenzitása folyamatosan fokozódott, a hirtelen lezúduló csapadék nyomán szinte minden városrészből érkeztek beszámolók arról, hogy áll a víz, és sok helyen csak lépésben lehet haladni. Olvasóink fotóit, videóit mi is várjuk a [email protected] e-mail címre.

A HungaroMet előrejelzése szerint a helyzet még nem oldódik meg egyhamar: a hidegfront mentén erősen felhős, borult idő várható, majd csak késő délutántól kezd nyugat felől szakadozni a felhőzet. Több hullámban érkezhet még eső és zápor, zivatarok is kialakulhatnak, melyek környezetében viharos széllökésekre kell számítani. Fejér vármegyére elsőfokú riasztást adtak ki zivatarra és felhőszakadásra.

A front előtt még délies, mögötte már északnyugati, nyugati szél fújhat élénk, helyenként erős lökésekkel. A nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakulhat, ám a tartósan csapadékos tájakon ennél is hűvösebb lesz. Délen, délkeleten azonban a 26 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.