szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Özönvíz a dunaújvárosi utakon

43 perce

Megérkezett a hidegfront: hömpölygő víz és káosz Dunaújváros utcáin - videóval

Címkék#hidegfront#Dunaújváros#özönvízszerű#csapadék

Megérkezett a régóta ígért hidegfront, és pillanatok alatt felforgatta Dunaújváros életét. A felhőszakadás hatására áll a víz a városban, és még több zivatar is jöhet a HungaroMet előrejelzése szerint.

Duol.hu
Megérkezett a hidegfront: hömpölygő víz és káosz Dunaújváros utcáin - videóval

Fotó: Kertész Zsanett - olvasói fotó

Dunaújvárosra vasárnap délután özönvízszerű esőzéssel csapott le a hidegfront, a vihar hullámokban érte el a várost, és percek alatt ellepték az utcákat a hömpölygő vízfolyamok. A közlekedés több helyen szinte lehetetlenné vált, a városlakók pedig egymás után posztolják a fotókat és videókat a vízben álló utcákról a felhőszakadás után. 

felhőszakadás
Felhőszakadás: özönvízszerű esőzés sújtja a várost
Fotó: Kertész Zsanett - olvasói fotó

Felhőszakadás bénította meg Dunaújvárost

Az esőzés intenzitása folyamatosan fokozódott, a hirtelen lezúduló csapadék nyomán szinte minden városrészből érkeztek beszámolók arról, hogy áll a víz, és sok helyen csak lépésben lehet haladni. Olvasóink fotóit, videóit mi is várjuk a [email protected] e-mail címre.

A Weiner körúton is áll a víz az utakon. 
Fotó: Zámbó Brigitta - olvasói fotó

A HungaroMet előrejelzése szerint a helyzet még nem oldódik meg egyhamar: a hidegfront mentén erősen felhős, borult idő várható, majd csak késő délutántól kezd nyugat felől szakadozni a felhőzet. Több hullámban érkezhet még eső és zápor, zivatarok is kialakulhatnak, melyek környezetében viharos széllökésekre kell számítani. Fejér vármegyére elsőfokú riasztást adtak ki zivatarra és felhőszakadásra.

A McDrivehoz valószínű gumicsónakkal kell beállni...
Fotó: Juhász Tímea, Csatári Tamás - olvasói fotók

Olvasónk, Kertész Tamás felvételén is látszik, hogy milyen állapotok uralkodnak a belvárosban: 

A front előtt még délies, mögötte már északnyugati, nyugati szél fújhat élénk, helyenként erős lökésekkel. A nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakulhat, ám a tartósan csapadékos tájakon ennél is hűvösebb lesz. Délen, délkeleten azonban a 26 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Olvasóink, Juhász Tímea és Csatári Tamás videóján látszik, hogy az Aranyvölgyi út - Baracsi út kereszteződésénél valóságos tórendszer alakult ki a felhőszakadás után: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu