Megérkezett a hidegfront: hömpölygő víz és káosz Dunaújváros utcáin - videóval
Megérkezett a régóta ígért hidegfront, és pillanatok alatt felforgatta Dunaújváros életét. A felhőszakadás hatására áll a víz a városban, és még több zivatar is jöhet a HungaroMet előrejelzése szerint.
Fotó: Kertész Zsanett - olvasói fotó
Dunaújvárosra vasárnap délután özönvízszerű esőzéssel csapott le a hidegfront, a vihar hullámokban érte el a várost, és percek alatt ellepték az utcákat a hömpölygő vízfolyamok. A közlekedés több helyen szinte lehetetlenné vált, a városlakók pedig egymás után posztolják a fotókat és videókat a vízben álló utcákról a felhőszakadás után.
Felhőszakadás bénította meg Dunaújvárost
Az esőzés intenzitása folyamatosan fokozódott, a hirtelen lezúduló csapadék nyomán szinte minden városrészből érkeztek beszámolók arról, hogy áll a víz, és sok helyen csak lépésben lehet haladni. Olvasóink fotóit, videóit mi is várjuk a [email protected] e-mail címre.
A HungaroMet előrejelzése szerint a helyzet még nem oldódik meg egyhamar: a hidegfront mentén erősen felhős, borult idő várható, majd csak késő délutántól kezd nyugat felől szakadozni a felhőzet. Több hullámban érkezhet még eső és zápor, zivatarok is kialakulhatnak, melyek környezetében viharos széllökésekre kell számítani. Fejér vármegyére elsőfokú riasztást adtak ki zivatarra és felhőszakadásra.
Olvasónk, Kertész Tamás felvételén is látszik, hogy milyen állapotok uralkodnak a belvárosban:
A front előtt még délies, mögötte már északnyugati, nyugati szél fújhat élénk, helyenként erős lökésekkel. A nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakulhat, ám a tartósan csapadékos tájakon ennél is hűvösebb lesz. Délen, délkeleten azonban a 26 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
Olvasóink, Juhász Tímea és Csatári Tamás videóján látszik, hogy az Aranyvölgyi út - Baracsi út kereszteződésénél valóságos tórendszer alakult ki a felhőszakadás után:
