szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

16°
+22
+12
3 órája

Felhők, eső és szél határozza meg a térség időjárását

Címkék#Dunaújváros#Időjáráselőrejelzés#koponyeg#időjárás#napsütés#csapadék

Az előttünk álló napokban egyre inkább az őszies, szeles és csapadékos időjárás határozza meg mindennapjainkat. Dunaújváros időjárása is változékony lesz, rövid napos időszakokkal és hűvösebb hőmérsékletekkel.

A következő napokban változékony, helyenként esőt is hozó őszi időre kell számítani, élénkebb széllel kísérve. Dunaújváros időjárása is inkább felhősebb és hűvösebb lesz, de rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Cikkünkből kiderül, hogyan alakul az időjárás.

Dunaújváros időjárása: Eső, szél, hűvösebb napok
Dunaújváros időjárása: Borongós fordulat jön

Vasárnap változóan felhős, de alapvetően száraz idő várható, a szél is mérséklődik, a legmagasabb hőmérséklet pedig 20–22 fok körül alakul. Hétfőn időszakosan erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok is előfordulhatnak. Az északkeleti szél ismét feltámad, néhol erősebb lökésekkel, a hőmérséklet azonban továbbra is 20 fok környékén marad. Kedden borongós, felhős időre készülhetünk, többfelé esővel vagy záporral. Az északi, északkeleti szél sokfelé élénk lehet. A reggeli órákban 6–12 fok várható, délután pedig 12–19 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

