Felhőbe burkolt reggelek és szeles délutánok közelednek

Címkék#koponyeg.hu#Dunaújváros#időjárás#napsütés#csapadék#ősz#zápor

A következő napok időjárása változékony lesz: a hét utolsó napja száraz, a hét elején már csapadékos periódusokra számíthatunk. Dunaújváros időjárása a hét elején hűvös és szeles marad, kisebb esőkkel tarkítva.

Duol.hu

A hét végén változóan felhős, alapvetően száraz időre számíthatunk, a hét elején azonban záporok és hűvösebb napok érkeznek. Dunaújváros időjárása a hét első napjaiban borongós és szeles lesz, kisebb esőkkel tarkítva. Mutatjuk, milyen idő várható a napokban.

Dunaújváros időjárása
Felhők, szelek, záporok – Dunaújváros időjárása titokzatos arcát mutatja
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása: változékony napok várnak ránk

A hét utolsó napján, vasárnap, változóan felhős, de alapvetően száraz időre számíthatunk. A légmozgás átmenetileg mérséklődik, így kellemes, 20–22 fok körüli csúcshőmérsékletre van kilátás, ami ideális sétákhoz vagy kinti programokhoz.

Hétfőn azonban ismét aktívabbá válik az időjárás: időszakosan erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulhatnak. Az északkeleti szél feltámad, helyenként erős lökésekkel, miközben a nappali maximumok továbbra is 20 fok környékén alakulnak.

Kedden borongós, szürkébb időre ébredhetünk, néhol esővel vagy záporral. Az északi, északkeleti szelek több helyen élénkek lesznek, a hőmérséklet pedig reggel 6–12, délután 12–19 fok között mozog majd. A hét eleje tehát változékony és hűvösebb időt ígér, érdemes ennek megfelelően tervezni a szabadtéri programokat.

Forrás: koponyeg.hu

 

 

