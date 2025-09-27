Felhők, eső és szél határozza meg a térség időjárását

A következő napokban változékony, helyenként esőt is hozó őszi időre kell számítani, élénkebb széllel kísérve. Dunaújváros időjárása is inkább felhősebb és hűvösebb lesz, de rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Cikkünkből kiderül, hogyan alakul az időjárás.

Dunaújváros időjárása: Eső, szél, hűvösebb napok

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása: Borongós fordulat jön

Vasárnap változóan felhős, de alapvetően száraz idő várható, a szél is mérséklődik, a legmagasabb hőmérséklet pedig 20–22 fok körül alakul. Hétfőn időszakosan erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok is előfordulhatnak. Az északkeleti szél ismét feltámad, néhol erősebb lökésekkel, a hőmérséklet azonban továbbra is 20 fok környékén marad. Kedden borongós, felhős időre készülhetünk, többfelé esővel vagy záporral. Az északi, északkeleti szél sokfelé élénk lehet. A reggeli órákban 6–12 fok várható, délután pedig 12–19 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu