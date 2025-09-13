szeptember 13., szombat

Kornél névnap

25°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Nyugat felől érkezik a csapadék: mutatjuk, hol várható a legtöbb eső

Címkék#Dunaújváros#Időjáráselőrejelzés#gomolyfelhő#hőmérséklet#zápor

Az előttünk álló napokban érdemes figyelni a felhőket. Dunaújváros időjárása vasárnap esős, hétfőn napos, kedden pedig nyárias meleggel kényeztet minket.

Duol.hu

Vasárnap nyugat- és délnyugat felől beborul az ég, sokfelé eső, zápor és zivatar várható, helyenként kiadós csapadékkal. Estére nyugat felől csökken a felhőzet, a hőmérséklet 20-22 fok köré mérséklődik, így alakul majd Dunaújváros időjárása

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása: kellemesen meleg napok várnak ránk. 
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a napokban

A következő napokban változékony, de egyre kellemesebb időre számíthatunk. Vasárnap nyugat- és délnyugat felől beborul az ég, sokfelé várható eső, zápor és zivatar, helyenként kiadós csapadékkal. Késő délutánra, estefelé nyugat felől csökken a felhőzet, a hőmérséklet pedig 20-22 fok köré mérséklődik, igazi kora őszi hangulatot varázsolva. Hétfőn a párásság megszűnésével napos, száraz időre van kilátás. A nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul, míg reggel 12 fokig hűl a levegő, ideális feltételeket teremtve a szabadban töltött időhöz. Kedden tovább élvezhetjük a napsütést, csapadékra csak estétől kell számítani, amikor a felhőzet ismét növekedni kezd. A nappali csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul, igazi nyárias meleggel kényeztetve minket.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu