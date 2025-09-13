Nyugat felől érkezik a csapadék: mutatjuk, hol várható a legtöbb eső

Vasárnap nyugat- és délnyugat felől beborul az ég, sokfelé eső, zápor és zivatar várható, helyenként kiadós csapadékkal. Estére nyugat felől csökken a felhőzet, a hőmérséklet 20-22 fok köré mérséklődik, így alakul majd Dunaújváros időjárása.

Dunaújváros időjárása: kellemesen meleg napok várnak ránk.

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a napokban

A következő napokban változékony, de egyre kellemesebb időre számíthatunk. Vasárnap nyugat- és délnyugat felől beborul az ég, sokfelé várható eső, zápor és zivatar, helyenként kiadós csapadékkal. Késő délutánra, estefelé nyugat felől csökken a felhőzet, a hőmérséklet pedig 20-22 fok köré mérséklődik, igazi kora őszi hangulatot varázsolva. Hétfőn a párásság megszűnésével napos, száraz időre van kilátás. A nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul, míg reggel 12 fokig hűl a levegő, ideális feltételeket teremtve a szabadban töltött időhöz. Kedden tovább élvezhetjük a napsütést, csapadékra csak estétől kell számítani, amikor a felhőzet ismét növekedni kezd. A nappali csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul, igazi nyárias meleggel kényeztetve minket.

Forrás: koponyeg.hu