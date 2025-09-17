Az ősz ölelésében visszatér a nyár

Dunaújváros időjárása során csapadékra nem kell számítani, így nyugodtan tervezhetünk szabadtéri programokat. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, egyre melegebb napok következnek.

Nyárias fordulatot vesz Dunaújváros időjárása.

Forrás: Canva

Kellemesen alakul Dunaújváros időjárása

Csütörtökön a felhők megszűnnek, és napos idő várható, eső nélkül. Reggel 12, délután körülbelül 25 fok lehet a hőmérséklet. Pénteken tiszta, felhőtlen idő várható, eső nem lesz. A nappali melegedés fokozódik, délután 27 fokra emelkedik a hőmérséklet. Szombaton ragyogó napsütésre és száraz időre számíthatunk. Eső továbbra sem várható. Reggel ködfoltok képződhetnek. A hőmérséklet 29 fokra melegszik.

Forrás: koponyeg.hu