2 órája

Az ősz ölelésében visszatér a nyár

Az előttünk álló napokban kellemes, meleg idő várható, amely ideális lesz a szabadban töltött időre.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása során csapadékra nem kell számítani, így nyugodtan tervezhetünk szabadtéri programokat. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, egyre melegebb napok következnek.

Dunaújváros időjárása
Nyárias fordulatot vesz Dunaújváros időjárása.
Forrás: Canva

Kellemesen alakul Dunaújváros időjárása

Csütörtökön a felhők megszűnnek, és napos idő várható, eső nélkül. Reggel 12, délután körülbelül 25 fok lehet a hőmérséklet. Pénteken tiszta, felhőtlen idő várható, eső nem lesz. A nappali melegedés fokozódik, délután 27 fokra emelkedik a hőmérséklet. Szombaton ragyogó napsütésre és száraz időre számíthatunk. Eső továbbra sem várható. Reggel ködfoltok képződhetnek. A hőmérséklet 29 fokra melegszik.

Forrás: koponyeg.hu

