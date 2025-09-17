2 órája
Az ősz ölelésében visszatér a nyár
Az előttünk álló napokban kellemes, meleg idő várható, amely ideális lesz a szabadban töltött időre.
Dunaújváros időjárása során csapadékra nem kell számítani, így nyugodtan tervezhetünk szabadtéri programokat. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, egyre melegebb napok következnek.
Kellemesen alakul Dunaújváros időjárása
Csütörtökön a felhők megszűnnek, és napos idő várható, eső nélkül. Reggel 12, délután körülbelül 25 fok lehet a hőmérséklet. Pénteken tiszta, felhőtlen idő várható, eső nem lesz. A nappali melegedés fokozódik, délután 27 fokra emelkedik a hőmérséklet. Szombaton ragyogó napsütésre és száraz időre számíthatunk. Eső továbbra sem várható. Reggel ködfoltok képződhetnek. A hőmérséklet 29 fokra melegszik.
Forrás: koponyeg.hu