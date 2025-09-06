szeptember 6., szombat

A naptár őszről beszél, az időjárás mást üzen!

Dunaújváros

Szeptemberben továbbra is a nyárias hangulat uralja az időjárást: több napon át napfényes, száraz időre számíthatunk, csupán kevés felhő jelenhet meg az égen.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása során továbbra is kellemes meleg várható, délutánonként 30 fok körüli maximumokkal. A szél sem lesz erős, így igazán derűs napokra számíthatunk.

Dunaújváros időjárása
A következő napokban Dunaújváros időjárása továbbra is nyáriasan alakul.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a napokban

Vasárnap a szeptemberi nap ragyogását legfeljebb néhány fátyolfelhő árnyalja, csapadékra nincs esély. A nappali hőmérséklet 30 fokig emelkedik. Hétfőn derűs, fátyolfelhős, száraz idő várható, mérsékelt légmozgással. Reggel 16 fok körüli hőmérsékletre, délután pedig 30 fokra számíthatunk. Kedden sok napsütésre van kilátás, melyet gomoly- és fátyolfelhők tarkíthatnak. A déli szél csak időnként erősödhet meg. A hőmérséklet 31 fok körül alakul, kánikulára lehet készülni.

Forrás: koponyeg.hu

