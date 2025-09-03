Még a nap is köszönti az ősz előszelét

Dunaújváros időjárása során csak szombaton növekszik meg a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A hőmérséklet mindvégig 28–30 fok körül alakul, igazi kirándulóidőnek ígérkezik.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a napokban

Csütörtökön a hajnali órákban még előfordulhatnak zivatarok, de ezek megszűnése után sok napsütésben lesz részünk. Az északnyugati szél többfelé élénkebben fújhat. A hőmérséklet nyárias, 30 fok körüli értékekkel alakul. Pénteken túlnyomóan napos, derült idő várható, csapadék nélkül. A szél időnként megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 31 fokra melegszik, igazi nyári, strandra csábító időre számíthatunk. Szombaton a napos időszakokat gyakran gomolyfelhők zavarják meg, amelyekből helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet maximuma 28 fok körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu