Felhők árnyékában bújik a nap melege

Dunaújváros időjárása változik, és egyre több napsütésre számíthatunk, miközben a hőmérséklet kellemesen alakul. A szél hol élénkebb, hol mérséklődő lesz, így változatos időérzet várható. Összességében kellemes napokra van kilátás, kisebb záporokkal csak ritkán kell számolni. Mutatjuk, milyen idő várható a napokban.

Dunaújváros időjárása még megmutatja a napos oldalát a borongós órák mellett.

Dunaújváros időjárása a következő napokban változékonyan alakul

Szombat

Kelet felől fokozatosan ritkul a felhőzet, délután már több helyen kisüt a nap. Csak néhol fordul elő kisebb zápor. Élénk északkeleti szél várható, a hőmérséklet körülbelül 21 fok körül alakul.

Vasárnap

Változóan felhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. A szél átmenetileg mérséklődik. A nappali hőmérséklet 20 fokra melegszik.

Hétfő

A felhőzet ismét erősebben megnövekszik, elszórtan záporok lehetnek. Az északkeleti szél újra megélénkül, néhol erősödhet. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik.

Kedd

A felhőzet fokozatosan csökken, egyre több napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható. Élénk marad a szél, 17 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.

