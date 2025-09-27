35 perce
Felhők árnyékában bújik a nap melege
A hétvége időjárása fokozatosan javulni látszik, bár időnként még felhők takarhatják a napot.
Dunaújváros időjárása változik, és egyre több napsütésre számíthatunk, miközben a hőmérséklet kellemesen alakul. A szél hol élénkebb, hol mérséklődő lesz, így változatos időérzet várható. Összességében kellemes napokra van kilátás, kisebb záporokkal csak ritkán kell számolni. Mutatjuk, milyen idő várható a napokban.
Dunaújváros időjárása a következő napokban változékonyan alakul
Szombat
Kelet felől fokozatosan ritkul a felhőzet, délután már több helyen kisüt a nap. Csak néhol fordul elő kisebb zápor. Élénk északkeleti szél várható, a hőmérséklet körülbelül 21 fok körül alakul.
Vasárnap
Változóan felhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. A szél átmenetileg mérséklődik. A nappali hőmérséklet 20 fokra melegszik.
Hétfő
A felhőzet ismét erősebben megnövekszik, elszórtan záporok lehetnek. Az északkeleti szél újra megélénkül, néhol erősödhet. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik.
Kedd
A felhőzet fokozatosan csökken, egyre több napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható. Élénk marad a szél, 17 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
Forrás: koponyeg.hu