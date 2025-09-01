szeptember 1., hétfő

25 perce

Az ősz már köszön, de a nyár még nem búcsúzik!

Szeptember első hetében változékony, de alapvetően nyárias időre számíthatunk, így az iskolakezdés napjain is kellemes lesz a hőmérséklet.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása a hét elején még elérheti a 30 fokot, időnként pedig záporok is előfordulhatnak. A szél iránya és erőssége is változhat, főként északnyugaton lehet élénk. Összességében kellemes, de néha csapadékos napok várnak ránk.

Dunaújváros időjárása
Szeptember elején még kellemesen alakul Dunaújváros időjárása.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a következő napokban

Kedden a napsütéses órák után estétől a nyugati tájakon már zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 33 fokra melegszik. Szerdán egy gyenge hidegfront hatására elszórtan előfordulhatnak záporok, és az északnyugati szél is élénkül. A hőmérséklet körülbelül 27 fok körül alakul. Csütörtökön főként derült, nyárias időre számíthatunk, a délutáni órákban a hőmérséklet 28 fokra emelkedik. A délies szél mérsékelt marad.

Forrás: koponyeg.hu

