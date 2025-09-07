szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

26°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

39 perce

Így fordul át a nyárias hangulata a következő napokban!

Címkék#Dunaújváros#zápor zivatar#Koponyeg#csapadék hőmérséklet#hőség#időjárás

A hét elején még igazi nyárias időre készülhetünk sok napsütéssel és fokozódó hőséggel.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása a délutáni órákban gyakran 30 fok fölé emelkedik. Esténként azonban változékonyabbra fordul az idő, több lesz a felhő az égen. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, és kissé felfrissül a levegő.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása a hét elején nyárias meleggel indul.
Forrás: Canva

Ilyen lesz Dunaújváros időjárása

Hétfőn napos idő várható, legfeljebb néhol bukkanhatnak fel kisebb gomolyfelhők. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 31 fok körüli értékeket érheti el. Kedden részében zavartalan napsütésben lesz részünk, estefelé azonban fokozatosan beborul az ég. Csapadék továbbra sem várható, a hőség fokozódik, délután 31 fokra melegszik a hőmérséklet. Szerdán többnyire borongós, felhősebb időre számíthatunk. Helyenként kialakulhat eső, zápor vagy zivatar, de nem lesz mindenütt csapadék. A hőmérséklet visszaesik, a legmagasabb értékek 26 fok körül alakulnak.

Forrás: koponyeg.hu

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu