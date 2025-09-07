Így fordul át a nyárias hangulata a következő napokban!

Dunaújváros időjárása a délutáni órákban gyakran 30 fok fölé emelkedik. Esténként azonban változékonyabbra fordul az idő, több lesz a felhő az égen. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, és kissé felfrissül a levegő.

Dunaújváros időjárása a hét elején nyárias meleggel indul.

Forrás: Canva

Ilyen lesz Dunaújváros időjárása

Hétfőn napos idő várható, legfeljebb néhol bukkanhatnak fel kisebb gomolyfelhők. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 31 fok körüli értékeket érheti el. Kedden részében zavartalan napsütésben lesz részünk, estefelé azonban fokozatosan beborul az ég. Csapadék továbbra sem várható, a hőség fokozódik, délután 31 fokra melegszik a hőmérséklet. Szerdán többnyire borongós, felhősebb időre számíthatunk. Helyenként kialakulhat eső, zápor vagy zivatar, de nem lesz mindenütt csapadék. A hőmérséklet visszaesik, a legmagasabb értékek 26 fok körül alakulnak.

Forrás: koponyeg.hu