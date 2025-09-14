Ködös lesz a reggel, de a kávé biztosan felmelegít

A hét elején kora őszi, változékony időre számíthatunk: hétfőn ködös reggel után napos, gomolyfelhős idő várható, ÉK-en záporral. Kedden esőre és élénkülő szélre, szerdán pedig felhőátvonulásokra, helyenként záporra kell készülni, a hőmérséklet 21–28 fok között alakul. Lássuk milyen lesz Dunaújváros időjárása.

Dunaújváros időjárása: kora őszi hangulat köddel és napsütéssel

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a napokban

A hétfő reggelt főleg a Dunántúl délnyugati részén képződő köd jellemzi, amely délelőttre fokozatosan feloszlik. Ezt követően napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, bár az Északkeleti tájakon még előfordulhat egy-egy zápor. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, igazi kora őszi hangulatot teremtve. Kedden a kezdeti napsütés után az Északnyugati régiók felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól már egyre több helyen várható eső. A késő délutáni órákban az Északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, így még a nyárias meleget idézi. Szerdán az Északnyugatról érkező széllel csökken a felhőzet, de felhőátvonulásokra továbbra is számíthatunk. A keleti tájakon egy-egy zápor előfordulhat. A szél délnyugatira fordul és megélénkül, miközben a hőmérséklet 21–23 fok körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu