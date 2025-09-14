szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Ködös lesz a reggel, de a kávé biztosan felmelegít

Címkék#Dunaújváros#Időjáráselőrejelzés#gomolyfelhő#hőmérséklet#zápor

A hét elején kora őszi hangulat vár ránk, napsütéssel és helyenként záporral. Dunaújváros időjárása hétfőn napos és gomolyfelhős, kedden pedig már többfelé eshet az eső, a szél pedig élénkül.

Duol.hu

A hét elején kora őszi, változékony időre számíthatunk: hétfőn ködös reggel után napos, gomolyfelhős idő várható, ÉK-en záporral. Kedden esőre és élénkülő szélre, szerdán pedig felhőátvonulásokra, helyenként záporra kell készülni, a hőmérséklet 21–28 fok között alakul. Lássuk milyen lesz Dunaújváros időjárása

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása: kora őszi hangulat köddel és napsütéssel
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a napokban

A hétfő reggelt főleg a Dunántúl délnyugati részén képződő köd jellemzi, amely délelőttre fokozatosan feloszlik. Ezt követően napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, bár az Északkeleti tájakon még előfordulhat egy-egy zápor. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, igazi kora őszi hangulatot teremtve. Kedden a kezdeti napsütés után az Északnyugati régiók felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól már egyre több helyen várható eső. A késő délutáni órákban az Északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, így még a nyárias meleget idézi. Szerdán az Északnyugatról érkező széllel csökken a felhőzet, de felhőátvonulásokra továbbra is számíthatunk. A keleti tájakon egy-egy zápor előfordulhat. A szél délnyugatira fordul és megélénkül, miközben a hőmérséklet 21–23 fok körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu