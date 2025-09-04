szeptember 4., csütörtök

Kánikula koktél záporral fűszerezve

Forró, nyári napra számíthatunk pénteken, amit délután zivatarok tehetnek mozgalmasabbá. Dunaújváros időjárása különösen változatos lesz: a hőséghez élénk északnyugati szél társul.

Az előttünk álló napokban változatos időjárásra készülhetünk: a forró pénteket szombatra frissebb, barátságosabb idő váltja, majd vasárnaptól fokozatosan visszatér a nyárias hangulat. Ilyen lesz Dunaújváros időjárása

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása a kánikula és a szél kettősét hozza, néhol záporokkal tarkítva.
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a napokban

Az előttünk álló napokban változatos időjárásra készülhetünk: a forró pénteket szombatra frissebb, barátságosabb idő váltja, majd vasárnaptól fokozatosan visszatér a nyárias hangulat. Pénteken még tombol a nyár: a napos délelőttöt délután egyre több felhő zavarja meg, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, mégis igazi kánikulára számíthatunk, 30–35 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Szombatra Nyugat-Magyarországon már ragyogó napsütés ígérkezik, míg keleten a gomolyfelhőkből még előfordulhatnak záporok. Az erőteljes északnyugati szél délutánra lecsendesedik, a hőmérséklet pedig visszaesik, nagyjából 29 fok körüli értékeket mérhetünk – így a nap sokkal frissebbnek tűnhet az előző forróság után. Vasárnap kiegyensúlyozott, nyugodt idő várható: sok napsütés, némi gomolyfelhő, és csak elvétve fordul elő csapadék. A reggelek 15 fok körül alakulnak, délutánra 29 fok köré melegszik a levegő. Hétfőn pedig már újra nyárias időjárásra számíthatunk. A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok lesz a napsütés, és a hőmérséklet ismét megközelíti a 30 fokot.

Összefoglalva: pénteken még tombol a kánikula, szombaton már frissebb, szelesebb, de kellemes nyári idő várható, vasárnap nyugodt, napos idő köszönt be, hétfőn pedig ismét 30 fok körüli, igazi nyárias hangulatra számíthatunk.

Forrás: koponyeg.hu

 

