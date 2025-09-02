szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

22°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Nem biztos, hogy erre számítottunk az ősz elején

Címkék#hidegfront#csúcshőmérséklet#időjárás#szeptember#Dunaújváros#szél#zápor

Változékony kezdés után meleg, derűs napokkal folytatódik a hét. Dunaújváros időjárása is fokozatosan stabilizálódik, péntektől szinte zavartalan nyár várható.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása a hét elején még elérheti a 30 fokot, időnként pedig záporok is előfordulhatnak. Szerdán gyakran erősen gomolyfelhős lesz az ég, reggelig elszórtan, napközben pedig inkább csak keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 25 és 30 fok közé mérséklődik.

Dunaújváros időjárása
Szeptember elején még kellemesen alakul Dunaújváros időjárása.
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a következő napokban

A következő napokban túlnyomórészt nyárias időre számíthatunk. Szerdán még gyakran erősen gomolyfelhős lesz az ég, reggelig elszórtan, napközben pedig már inkább csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet 25 és 30 fok közé mérséklődik. Csütörtökön sok napsütésre készülhetünk, amit csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhat meg, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul, így igazi nyárias időnk lesz. Pénteken és szombaton is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható, az északnyugati szél viszont gyakran megélénkül. A maximumok mindkét napon 29–30 fok körül alakulnak, így folytatódik a strandidő.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu