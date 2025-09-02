Nem biztos, hogy erre számítottunk az ősz elején

Dunaújváros időjárása a hét elején még elérheti a 30 fokot, időnként pedig záporok is előfordulhatnak. Szerdán gyakran erősen gomolyfelhős lesz az ég, reggelig elszórtan, napközben pedig inkább csak keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 25 és 30 fok közé mérséklődik.

Szeptember elején még kellemesen alakul Dunaújváros időjárása.

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a következő napokban

A következő napokban túlnyomórészt nyárias időre számíthatunk. Szerdán még gyakran erősen gomolyfelhős lesz az ég, reggelig elszórtan, napközben pedig már inkább csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet 25 és 30 fok közé mérséklődik. Csütörtökön sok napsütésre készülhetünk, amit csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhat meg, csapadékra alig van esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul, így igazi nyárias időnk lesz. Pénteken és szombaton is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható, az északnyugati szél viszont gyakran megélénkül. A maximumok mindkét napon 29–30 fok körül alakulnak, így folytatódik a strandidő.

Forrás: koponyeg.hu