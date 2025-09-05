Záporok keleten, sok napsütés nyugaton

A következő napokban napos, nyárias időjárás várható, csak szombaton keleten fordulhatnak elő záporok. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, hétfőtől ismét 30 fok körüli, kedden pedig akár 34 fokos kánikula is lehet. Ilyen lesz Dunaújváros időjárása.

Dunaújváros időjárása: Felhők és napsütés játéka szombaton

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a napokban

A hétvégén és a jövő hét elején igazi nyári arcát mutatja az időjárás. Szombaton nyugaton már sok napsütésre készülhetünk, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati szél délutánra mérséklődik, a hőmérséklet pedig 29 fok körül tetőzik. Vasárnap változóan gomolyfelhős, de alapvetően napos idő ígérkezik, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli 15 fok után délutánra ismét 29 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés vár ránk, száraz, igazi nyári időre számíthatunk, 30 fok körüli csúcshőmérséklettel. Kedden pedig derült, csapadékmentes időben lesz részünk, gyenge vagy mérsékelt széllel. Éjszaka 9–17, napközben pedig 29–34 fok közötti értékeket mérhetünk – vagyis igazi kánikulával indul a hét.

Forrás: koponyeg.hu