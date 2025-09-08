szeptember 8., hétfő

1 órája

Nyárból őszbe: meleg után jön a felfrissülés

A következő napokban változékony, sokszor nyárias, máskor borongós időjárásra számíthatunk.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása a hőség után fokozatosan mérséklődik. Többfelé megjelennek záporok, zivatarok, helyenként tartósabb eső is előfordulhat. Az ország különböző részein eltérő lesz a hőmérséklet, míg máshol enyhül, addig délkeleten még mindig kánikulára számíthatunk.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása forró nappalokat és záporos időszakokat tartogat.
Forrás: Canva

Változékonyan alakul Dunaújváros időjárása

Kedden már a gomolyfelhők is megjelennek az égen, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyári meleg tovább fokozódik, délutánra 31 fok körüli érték várható. Szerdán a nap nagy részében erősen felhős lesz az ég, nyugatról záporok, elszórt zivatarok érkezhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 30 fokot. Csütörtökön marad a borongós, szürkébb időjárás, többfelé esőre, záporokra és helyenként zivatarra is számítani lehet. A hőmérséklet 26 fokra csökken.

Forrás: koponyeg.hu

