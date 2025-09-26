szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Elkezdődött az őszi szeszély: hullámzó időjárás jön a hétvégén

Címkék#Dunaújváros#Időjáráselőrejelzés#koponyeg#időjárás#napsütés#csapadék

Az ősz gyorsan megérkezett, magával hozva a hideg és esős napokat.

Duol.hu

A hétvégén Dunaújváros időjárása változékony lesz. Időnként felszakadoznak a felhők, így a napsütés is szerepet kap majd, ugyanakkor záporok is előfordulhatnak. A szél élénk marad, helyenként akár meg is erősödhet, ezért érdemes rétegesen öltözködni. Nézzük, hogyan alakul az időjárás.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása egyre inkább őszies arcát mutatja.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a hétvégén

Szombaton felszakadozik a felhőzet, délután már sok helyen számíthatunk napsütésre. Elvétve kisebb zápor is előfordulhat. Az élénk szél továbbra is kitart, a hőmérséklet pedig 21 fok körül alakul. Vasárnap folytatódik a felhős időjárás, csapadék nélkül. A légmozgás egy rövid időre gyengül, a hőmérséklet 20 fok körül várható. Hétfőn erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol záporokra is számítani lehet. A szél ismét élénk lesz, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet marad 20 fok körül.

Forrás: koponyeg.hu

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu