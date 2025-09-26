Elkezdődött az őszi szeszély: hullámzó időjárás jön a hétvégén

A hétvégén Dunaújváros időjárása változékony lesz. Időnként felszakadoznak a felhők, így a napsütés is szerepet kap majd, ugyanakkor záporok is előfordulhatnak. A szél élénk marad, helyenként akár meg is erősödhet, ezért érdemes rétegesen öltözködni. Nézzük, hogyan alakul az időjárás.

Dunaújváros időjárása egyre inkább őszies arcát mutatja.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a hétvégén

Szombaton felszakadozik a felhőzet, délután már sok helyen számíthatunk napsütésre. Elvétve kisebb zápor is előfordulhat. Az élénk szél továbbra is kitart, a hőmérséklet pedig 21 fok körül alakul. Vasárnap folytatódik a felhős időjárás, csapadék nélkül. A légmozgás egy rövid időre gyengül, a hőmérséklet 20 fok körül várható. Hétfőn erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol záporokra is számítani lehet. A szél ismét élénk lesz, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet marad 20 fok körül.

Forrás: koponyeg.hu