Az ősz még hezitál, a nyár még kitart

A hétvége időjárása igazán kellemesnek ígérkezik, köszönhetően a tartós napsütésnek.

Dunaújváros időjárása folyamatosan melegszik, így egyre inkább nyárias hangulatba kerülünk. Ideális lesz ez a pár nap a szabadban töltött programokhoz, kirándulásokhoz vagy akár a strandon való pihenéshez.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása nyárias lesz a következő napokban.
Forrás: Canva

Nyáriasan alakul Dunaújváros időjárása

Pénteken ragyogó napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A nappali hőmérséklet tovább emelkedik, délután akár 28 fokig is melegedhet a levegő. Szombaton is kellemes, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, bár hajnalban néhol köd kialakulhat. A hőmérséklet eléri a 29 fokot. Vasárnap igazán nyárias, napsütéses idő köszönt ránk, szinte ideális strandidő lesz. Eső továbbra sem valószínű, a déli szél megélénkülhet. A délutáni maximum hőmérséklet 30 fok körül alakul, a déli régiókban pedig kánikula várható.

Forrás: koponyeg.hu

