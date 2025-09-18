1 órája
Az ősz még hezitál, a nyár még kitart
A hétvége időjárása igazán kellemesnek ígérkezik, köszönhetően a tartós napsütésnek.
Dunaújváros időjárása folyamatosan melegszik, így egyre inkább nyárias hangulatba kerülünk. Ideális lesz ez a pár nap a szabadban töltött programokhoz, kirándulásokhoz vagy akár a strandon való pihenéshez.
Nyáriasan alakul Dunaújváros időjárása
Pénteken ragyogó napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A nappali hőmérséklet tovább emelkedik, délután akár 28 fokig is melegedhet a levegő. Szombaton is kellemes, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, bár hajnalban néhol köd kialakulhat. A hőmérséklet eléri a 29 fokot. Vasárnap igazán nyárias, napsütéses idő köszönt ránk, szinte ideális strandidő lesz. Eső továbbra sem valószínű, a déli szél megélénkülhet. A délutáni maximum hőmérséklet 30 fok körül alakul, a déli régiókban pedig kánikula várható.
Forrás: koponyeg.hu