Hűvösebb napok jönnek: ideje elővenni a pulóvert!

Dunaújváros időjárása a napokban többnyire felhős lesz, de néha előbújik a nap. Hűvösebb levegő érkezik, a szél gyakran megerősödik és esőre is számítani lehet. Mutatjuk milyen idő várható.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása hűvösebb napokat ígér

Kedden még mindig sok lesz a felhő az égen, de néha kisüt a nap. Szórványosan előfordulhat eső is. Az északkeleti szél felerősödik, így hűvösebb levegő érkezik, a hőmérséklet pedig nagyjából 16 fok körül alakul. Szerdán borongós, kicsit őszi hangulatú napra számíthatunk, keletről záporok érkezhetnek. Reggel hideg lesz, 1–7 fok, napközben sem lesz melegebb, maximum 15 fokra készülhetünk. Csütörtökön felhős, szeles és hűvös marad az idő. A hőmérséklet 14 fokra csökken.

Forrás: koponyeg.hu