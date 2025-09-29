szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Hűvösebb napok jönnek: ideje elővenni a pulóvert!

Címkék#Dunaújváros#előrejelezés#Koponyeg#időjárás#ősz#hőmérséklet

Az ősz lassan megérkezik, és ezt a változó időjárás is mutatja.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása a napokban többnyire felhős lesz, de néha előbújik a nap. Hűvösebb levegő érkezik, a szél gyakran megerősödik és esőre is számítani lehet. Mutatjuk milyen idő várható.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása változékonyan alakul a napokban.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása hűvösebb napokat ígér

Kedden még mindig sok lesz a felhő az égen, de néha kisüt a nap. Szórványosan előfordulhat eső is. Az északkeleti szél felerősödik, így hűvösebb levegő érkezik, a hőmérséklet pedig nagyjából 16 fok körül alakul. Szerdán borongós, kicsit őszi hangulatú napra számíthatunk, keletről záporok érkezhetnek. Reggel hideg lesz, 1–7 fok, napközben sem lesz melegebb, maximum 15 fokra készülhetünk. Csütörtökön felhős, szeles és hűvös marad az idő. A hőmérséklet 14 fokra csökken.

Forrás: koponyeg.hu

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu