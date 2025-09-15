szeptember 15., hétfő

Az ősz lassan beköltözik az időjárásba

Az előző napi esőzések nyoma mára már eltűnt, de továbbra is vegyes időjárásra számíthatunk, ahol a napsütés és az eső váltakozik.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása során kialakulhatnak záporok, miközben a szél is megélénkülhet. A felhőzet fokozatosan ritkul, így csak elszórtan várható csapadék.Végül kellemes, enyhe idő köszönt be, és egyre több napsütésre számíthatunk.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása a napokban szeszélyes lesz, napsütés és záporok váltakozására számíthatunk.
Forrás: Canva

Változékonyan alakul Dunaújváros időjárása

Kedden a délelőtti órákban még napos idő várható, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól egyre több helyen lehet esőre számítani. A hőmérséklet 25 fok körül alakul. Szerdán reggel párás lesz a levegő, de az északnyugat felől érkező légmozgás hatására csökken a felhőzet, és felhőátvonulások várhatók. A szél délnyugatira fordul és élénk lesz. A hőmérséklet 21 fokra csökken. Csütörtökön nyugat felől tovább ritkulnak a felhők, így délután már sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél mérséklődik, a nappali hőmérséklet pedig 24 fokra melegszik.

Forrás: koponyeg.hu

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
