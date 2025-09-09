2 órája
A nyár utolsó kísérletei az őszi ég alatt
Az időjárás a következő napokban sokarcú lesz, egyszerre hoz meleget, záporokat és felfrissülést.
Dunaújváros időjárása a forró nyárból hirtelen csapadékosabb, szelesebb, lehűléssel járó időszakba vált. A felhők mögül azonban időszakosan újra előbukkan a nap, és visszatér a kellemes, nyárias meleg. Igazi hullámzó, változékony napokra készülhetünk.
Hullámzó képet mutat Dunaújváros időjárása
Szerdán délnyugat felől vastag felhőtakaró érkezik, amely az ország nagy részét beborítja. Egyre több helyen alakul ki eső, zápor, zivatar. A szél sokfelé erőre kap. A hőmérséklet 30 fok körül alakul. Csütörtök délelőtt többfelé várható eső, délutánra azonban fokozatosan csökken a felhőzet. A Dunántúlon már több helyen kisüt a nap, bár záporok még ekkor is előfordulhatnak. A levegő 24 fokig hűl. Pénteken túlnyomórészt napos, gomolyfelhős idő várható, még elszórtan lehet némi csapadék. A hőmérséklet 26 fokra melegszik, igazi nyárias hangulatot hozva.
Forrás: koponyeg.hu