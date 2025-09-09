A nyár utolsó kísérletei az őszi ég alatt

Dunaújváros időjárása a forró nyárból hirtelen csapadékosabb, szelesebb, lehűléssel járó időszakba vált. A felhők mögül azonban időszakosan újra előbukkan a nap, és visszatér a kellemes, nyárias meleg. Igazi hullámzó, változékony napokra készülhetünk.



Dunaújváros időjárása változékonyan alakul: eső és napsütés váltja egymást.

Hullámzó képet mutat Dunaújváros időjárása

Szerdán délnyugat felől vastag felhőtakaró érkezik, amely az ország nagy részét beborítja. Egyre több helyen alakul ki eső, zápor, zivatar. A szél sokfelé erőre kap. A hőmérséklet 30 fok körül alakul. Csütörtök délelőtt többfelé várható eső, délutánra azonban fokozatosan csökken a felhőzet. A Dunántúlon már több helyen kisüt a nap, bár záporok még ekkor is előfordulhatnak. A levegő 24 fokig hűl. Pénteken túlnyomórészt napos, gomolyfelhős idő várható, még elszórtan lehet némi csapadék. A hőmérséklet 26 fokra melegszik, igazi nyárias hangulatot hozva.

