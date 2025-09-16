szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+24
+11
Előrejelzés

11 perce

Őszi szeszélyek: hűvös kezdés, nyárias zárás

#Dunaújváros#koponyeg#időjárás#előrejelzés#gomolyfelhő

A hét közepétől fokozatosan javul az időjárás, de még érkeznek záporok és élénk szél.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása kora őszi hangulatot hoz a következő napokban. A hét végére azonban erős felmelegedés várható, nyárias meleggel. Íme, a részletes előrejelzés szerdától péntekig.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása a napokban igazi őszi arcát mutatja.
Forrás: Canva

Szeszélyesen alakul Dunaújváros időjárása

Szerdán a felhőzet fokozatosan csökken, csak időnként haladnak át felhők, melyekből egy-egy zápor kialakulhat. A hőmérséklet csupán 21 fok körül alakul, igazi kora őszi időre számíthatunk. Csütörtökön még tovább ritkul a felhőzet, és a szél is gyengül. Sok napsütésre lehet számítani, kevés gomolyfelhő jelenik meg, zápor pedig csak helyenként fordul elő. A hőmérséklet 23 fokra melegszik. Pénteken derült, napos idő ígérkezik, gyakorlatilag felhőtlen égbolttal. Jelentős felmelegedés kezdődik, délután akár 27 fokos, kellemes nyárias meleg várható.

Forrás: koponyeg.hu

