Őszi szeszélyek: hűvös kezdés, nyárias zárás

Dunaújváros időjárása kora őszi hangulatot hoz a következő napokban. A hét végére azonban erős felmelegedés várható, nyárias meleggel. Íme, a részletes előrejelzés szerdától péntekig.

Dunaújváros időjárása a napokban igazi őszi arcát mutatja.

Forrás: Canva

Szeszélyesen alakul Dunaújváros időjárása

Szerdán a felhőzet fokozatosan csökken, csak időnként haladnak át felhők, melyekből egy-egy zápor kialakulhat. A hőmérséklet csupán 21 fok körül alakul, igazi kora őszi időre számíthatunk. Csütörtökön még tovább ritkul a felhőzet, és a szél is gyengül. Sok napsütésre lehet számítani, kevés gomolyfelhő jelenik meg, zápor pedig csak helyenként fordul elő. A hőmérséklet 23 fokra melegszik. Pénteken derült, napos idő ígérkezik, gyakorlatilag felhőtlen égbolttal. Jelentős felmelegedés kezdődik, délután akár 27 fokos, kellemes nyárias meleg várható.

Forrás: koponyeg.hu