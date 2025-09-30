1 órája
Hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé a szél
A hét közepétől egyre inkább a felhők, a szél és a csapadék határozza meg a térség időjárását. Dunaújváros időjárása a hét elején még viszonylag enyhének ígérkezik, de fokozatosan hűvös, borongós, őszi hangulatú napokra kell számítani.
Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban: a hét elején még enyhébb időre, később viszont hűvösebb, borongós őszi napokra készülhetünk.
Hogyan alakul Dunaújváros időjárása a héten
Kedd
Marad a sok felhő, de időnként kisüt a nap, főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadék is várható. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé. A hőmérséklet 15 fok közelében tetőzik.
Szerda
Változékony, borongós, igazi kora őszi időre kell készülni. Keletről érkező záporok tarkíthatják a napot. A reggeli órákban mindössze 1–7 fok várható, napközben is csak 12–17 fokig melegszik a levegő.
Csütörtök
Folytatódik a felhős, szeles és hűvös időjárás. Hajnalban körülbelül 3 fok, délután 15 fok körüli értékek valószínűek.
Péntek
A hét utolsó munkanapján nagyrészt borongós égbolt lesz a jellemző, és egyre több helyen alakul ki eső, zápor. Az északi, északkeleti szél gyakran élénk, olykor erős lökésekkel kísért. Reggel 0 és +6, délután 11–17 fok között alakul a hőmérséklet.
Forrás: koponyeg.hu