Hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé a szél

Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban: a hét elején még enyhébb időre, később viszont hűvösebb, borongós őszi napokra készülhetünk.

Dunaújváros időjárása egyre inkább őszies arcát mutatja.

Forrás: Canva

Hogyan alakul Dunaújváros időjárása a héten

Kedd

Marad a sok felhő, de időnként kisüt a nap, főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadék is várható. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé. A hőmérséklet 15 fok közelében tetőzik.

Szerda

Változékony, borongós, igazi kora őszi időre kell készülni. Keletről érkező záporok tarkíthatják a napot. A reggeli órákban mindössze 1–7 fok várható, napközben is csak 12–17 fokig melegszik a levegő.

Csütörtök

Folytatódik a felhős, szeles és hűvös időjárás. Hajnalban körülbelül 3 fok, délután 15 fok körüli értékek valószínűek.

Péntek

A hét utolsó munkanapján nagyrészt borongós égbolt lesz a jellemző, és egyre több helyen alakul ki eső, zápor. Az északi, északkeleti szél gyakran élénk, olykor erős lökésekkel kísért. Reggel 0 és +6, délután 11–17 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu