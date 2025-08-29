augusztus 29., péntek

1 órája

Heves zivatarok söpörnek át Magyarországon – itt lesz a legveszélyesebb

Címkék#veszély#vihar#országrész#Országos Meteorológiai Szolgálat

Változékony, veszélyes időjárásra készülhetünk a következő napokban. A zivatar helyenként viharos széllel, jégesővel és felhőszakadással érkezhet.

Duol.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat éjfélig adott ki figyelmeztetést az ország több térségére. Ma estig csak a Dunántúlon fordulhat elő néhol zivatar, az esti óráktól azonban délnyugatról északkelet felé haladva egyre nagyobb számban alakulhatnak ki viharok, amelyek a középső országrészt is érintik. A zivatarok környezetében viharos széllökések (60–70 km/h), intenzív eső (10–25 mm) és kisebb jég is előfordulhat. A nyári forróságnak most egy ideig vége szakad, zivatarveszély a középső országrészben!

zivatar
Zivatarokkal, jégesővel és erős széllel érkezik a hétvége
Fotó: Shutterstock

Zivatarok és jégeső tarolja le a középső országrészt

Egy-egy hevesebb cella még komolyabb veszélyt is jelenthet: nagyobb méretű jégdarabok (>2 cm), 80 km/h feletti szélrohamok és 25–30 millimétert meghaladó felhőszakadás kísérheti. A hajnali órákra ugyan átmenetileg mérséklődhet a zivatartevékenység, de szombaton több hullámban térhet vissza – főként az ország középső sávjában, ahol ismét számítani kell heves esőzésre. Estétől nyugaton csökken, keleten viszont fokozódik a zivatarhajlam.

 

 

