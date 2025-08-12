A nyár bekeményít, nincs menekvés!

Folyamatos ragyogó napsütésre számíthatunk a héten, az ég szinte végig tiszta marad, csupán néhány apró felhő tűnhet fel. A hőmérséklet folyamatosan emelkedik, egyre inkább a kánikula jellemzi majd időjárásunkat. Érdemes felkészülni a nagy melegre, és különösen ügyelni a folyadékpótlásra. Ne feledkezzünk meg a megfelelő védelemről sem a tűző napsütésben!

Forró napok, kánikula és a legjobb frissítő kombináció.

Forrás: Canva

Folytatódik a kánikula Dunaújvárosban

Szerdán tiszta, felhőtlen égbolt várható, csak a ragyogó nap sugarai lesznek jelen. A hőmérséklet tovább emelkedik, akár a 36 fokot is elérhet, így a forróság erősödik. Csütörtökön tűző napsütésre számíthatunk, eső vagy zápor egyáltalán nem valószínű. A hőmérséklet 37 fokra melegszik, így tovább fokozódik a kánikula. Pénteken néhány elszórt felhő megjelenhet az égen, de alapvetően napsütéses és forró idő várható. Csapadékra nincs esély, a hőség marad, 38 fokra készülhetünk.

Forrás: koponyeg.hu