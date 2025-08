Zivatarveszély fenyeget – Fejér vármegye sem marad ki!

Az időjárás Fejér vármegyében jelentősen változik a hullámzó hidegfront átvonulása miatt, amely már tegnap megérkezett, és több helyen rövid esőzéseket, kisebb viharokat okozott. A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap is készülhetünk a záporok, zivatarok kialakulására, amelyek Fejér vármegyét is érinthetik. A front mögött északnyugat felől stabilizálódni kezd a légkör, de napközben és a délutáni órákban még több helyen szükség lehet az esernyőkre.

Időjárás Fejér vármegyében: az esernyő legyen kéznél.

Fotó: Szupercella Vadászok Facebook oldala

Időjárás Fejér vármegyében – zivatarok Dunaújváros környékén

Az első zivatarok már tegnap megérkeztek, és elérték Dunaújváros térségét, ahol szupercella képződmények is kialakultak – az országban pedig jelentős hőmérséklet-különbség alakult ki. Ma is számítani kell csapadékra, figyelmeztet a HungaroMet a vasárnapi előrejelzésében. A legnagyobb veszélyt a villámlás jelenti, de időnként erős szél és jégeső is kialakulhat. Érdemes követni az aktuális riasztásokat, és ha zivatart észlelünk a közelben, keressünk biztonságos, fedett helyet.