Időjárás

41 perce

Nyárbúcsú vasárnap: napsütés és záporok egy nap alatt

Vasárnap az ország keleti felén záporok, esők várhatók, míg nyugaton már napos, derűs időre készülhetünk. Az időjárás 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg hőmérsékletet ígér, így a nyár kellemes búcsút vehet.

Duol.hu

A hétvége utolsó napján - ahogy korábbi előrejelzésünkben olvasható - keletebbre esőre, nyugatra viszont napsütésre készülhetünk, olvasható a koponyeg.hu előrejelzésében. Az időjárás a nyár végéhez illően enyhe és kellemes, így ideális a szabadban tölteni a napot.

Nyár végi időjárás: esős kelet, napos nyugat
Fotó: Shutterstock

Így alakul az időjárás vasárnap: hol eső, hol napsütés

Vasárnap az ország keleti felén, a Dunától keletebbre több helyen számíthatunk esőre, záporokra, miközben nyugaton már jóval derűsebb, naposabb időre van kilátás. A hőmérséklet a legtöbb térségben 26–28 fok körül alakul, így mérsékelten meleg, kellemes idővel búcsúzik tőlünk a nyár. Az északnyugati, nyugati irányú szél több helyen élénk lökésekkel kíséri a napot, így főként a szélnek kitett területeken érezhetjük erősebben a fuvallatokat. Összességében tehát a nap folyamán változékony időre számíthatunk: a keleti esőkkel szemben nyugaton már igazi nyárias hangulat uralkodik.

 

