Nyárbúcsú vasárnap: napsütés és záporok egy nap alatt

A hétvége utolsó napján - ahogy korábbi előrejelzésünkben olvasható - keletebbre esőre, nyugatra viszont napsütésre készülhetünk, olvasható a koponyeg.hu előrejelzésében. Az időjárás a nyár végéhez illően enyhe és kellemes, így ideális a szabadban tölteni a napot.

Nyár végi időjárás: esős kelet, napos nyugat

Fotó: Shutterstock

Így alakul az időjárás vasárnap: hol eső, hol napsütés

Vasárnap az ország keleti felén, a Dunától keletebbre több helyen számíthatunk esőre, záporokra, miközben nyugaton már jóval derűsebb, naposabb időre van kilátás. A hőmérséklet a legtöbb térségben 26–28 fok körül alakul, így mérsékelten meleg, kellemes idővel búcsúzik tőlünk a nyár. Az északnyugati, nyugati irányú szél több helyen élénk lökésekkel kíséri a napot, így főként a szélnek kitett területeken érezhetjük erősebben a fuvallatokat. Összességében tehát a nap folyamán változékony időre számíthatunk: a keleti esőkkel szemben nyugaton már igazi nyárias hangulat uralkodik.