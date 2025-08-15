Hullámvasút a felhők között: a hétvégi időjárás útikalauza

Lesznek napsütéses időszakok, de záporok és zivatarok is előfordulhatnak a hétvégi időjárásban. A hőmérséklet jelentős ingadozást mutat: a kánikula továbbra is jelen lesz, de rövid időre mérséklődik. A szél elsősorban az északnyugati tájakon élénkül meg.

A hétvégi időjárása változékonyan alakul.

Forrás: Canva

Hétvégi időjárás Dunaújvárosban

Szombaton a napos időt időnként felhők tarkítják. Az északnyugati vidékeken záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Délutánra élénk lesz a szél. Az ország nagy részén nagyon meleg idő várható, a csúcshőmérséklet 37 fok körül alakul. Vasárnap egy gyenge hidegfront miatt több helyen előfordulhat eső, zápor vagy zivatar. A szél ismét megélénkülhet. A nappali hőmérséklet mérséklődik, napközben 33 fok várható. Hétfőn újra több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A kánikula folytatódik, a hőmérséklet 30 fokra emelkedik.

Forrás: koponyeg.hu