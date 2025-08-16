augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

A Nap perzsel, de valami más is készül!

Címkék#kánikula#Időjáráselőrejelzés#hőség#Dunaújváros#csapadék#hőmérséklet

A következő napok időjárása ingadozó lesz, napsütés és felhők váltakoznak majd az égen.

Duol.hu

A hétvégi időjárás Dunaújvárosban fokozatosan enyhíti a hőséget, de még mindig nyári melegre számíthatunk. Záporok és zivatarok főként a középső és keleti tájakon fordulhatnak elő. Strandoláshoz és szabadtéri programokhoz a hét közepén várható a legideálisabb idő.

hétvégi időjárás
A hétvégi időjárás mérsékli a kánikulát.
Forrás: Canva

Dunaújvárosban a hétvégi időjárás szünetet ad a forróságnak

Vasárnap változóan felhős és napos időre számíthatunk. Záporok, zivatarok főként a középső és keleti tájakon fordulhatnak elő. A szél továbbra is erős marad. A hőmérséklet 31 fok körül alakul, a kánikula enyhül. Hétfőn bár a napsütést gyakran szakítják fel gomolyfelhők, csapadékra nem kell számítani. Napközben 28 fokot mérhetünk. Kedden tiszta égbolt, ragyogó napsütés várható, ideális a szabadban töltött programokhoz, strandoláshoz. Csapadék nem valószínű, délután a hőmérséklet 30 fokra melegszik.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu