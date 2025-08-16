A Nap perzsel, de valami más is készül!

A hétvégi időjárás Dunaújvárosban fokozatosan enyhíti a hőséget, de még mindig nyári melegre számíthatunk. Záporok és zivatarok főként a középső és keleti tájakon fordulhatnak elő. Strandoláshoz és szabadtéri programokhoz a hét közepén várható a legideálisabb idő.

A hétvégi időjárás mérsékli a kánikulát.

Forrás: Canva

Dunaújvárosban a hétvégi időjárás szünetet ad a forróságnak

Vasárnap változóan felhős és napos időre számíthatunk. Záporok, zivatarok főként a középső és keleti tájakon fordulhatnak elő. A szél továbbra is erős marad. A hőmérséklet 31 fok körül alakul, a kánikula enyhül. Hétfőn bár a napsütést gyakran szakítják fel gomolyfelhők, csapadékra nem kell számítani. Napközben 28 fokot mérhetünk. Kedden tiszta égbolt, ragyogó napsütés várható, ideális a szabadban töltött programokhoz, strandoláshoz. Csapadék nem valószínű, délután a hőmérséklet 30 fokra melegszik.

Forrás: koponyeg.hu