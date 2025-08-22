A felhők mögül előbújhat a zivatar – készüljünk a változásra

Dunaújváros időjárása: A hétvége felé egyre naposabb idő várható: pénteken záporokkal, 20-25 fokkal, szombaton és vasárnap 25-26 fok körüli napsütéssel. Hétfőn már 25-30 fokig melegszik az idő, csapadék nélkül.

Dunaújváros időjárása kettős arcát mutatja.

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Hétfőn sok napsütés várható, csak kevés felhő zavarja a napsütést. Nem lesz csapadék. 25 és 30 fok közé erősödhet a felmelegedés.

Forrás: koponyeg.hu