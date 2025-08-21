augusztus 21., csütörtök

58 perce

A délnyugati horizont sötét titka

Dunaújváros időjárása derült időt ígér, csapadék előfordulhat azért még a héten.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó, zápor, zivatar nélkül. Ami a további napokat illeti, már nem oly fényes a helyzet.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása kettős arcát mutatja.
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása

Csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. ÉNy-ira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! ÉNy-on 24, DK-en 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu

 

