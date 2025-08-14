Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó. A hétvége közeledtével pedig országos hőség érkezik, helyenként 40 fokos forrósággal.

Dunaújváros időjárása nem kedvez a hűvösebbre vágyóknak

Fotó: Davdeka

Dunaújváros időjárása

Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz, igazi strandidő várható. 35-36 fok körül alakul a hőmérséklet. A keleties szél gyenge marad.

Pénteken csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható.

Szombaton gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk. ÉNy-on már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Országos forróság lesz 35-40 fokos maximumokkal.

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az ÉNy-i szél is többfelé megerősödik. Pár fokkal enyhül a hőség: 29-36 fok várható délután.

Hétfőn újra a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék már nem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik.