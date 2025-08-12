Tovább erősödik a hőség, perzselő napsütés jön!

Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó. A hétvégeközeledtével pedig országos hőség érkezik, helyenként 38 fokos forrósággal.

Dunaújváros időjárása nem kedvez a hűvösebbre vágyóknak

Fotó: Davdeka

Dunaújváros időjárása

Kedden teljesen derült, igazi strandidő lesz. Kizárt a csapadék. 30 és 35 fok közötti országos hőségre számíthatunk. Csak néha lengedez a szél.

Szerdán nem lesz felhő az égen, csak napsütés várható. Akár 36-37 fok is lehet már, tovább erősödik a hőség.

Csütörtökön perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken egy-két kósza felhő jelenhet meg, egyébként forró napsütés lesz, csapadék nélkül. Marad a rekkenő hőség 33-40 fokkal.

Szombaton a sok napsütést délután már gomolyfelhők zavarhatják, és északon nem kizárt zivatar. Nem lesz változás a hőmérsékletben: szinte országos forróság valószínű 34-40 fok közötti értékekkel.

Forrás: koponyeg.hu