A következő napokban igazi nyári időjárásra készülhetünk, a napsütésé lesz a főszerep. Dunaújváros időjárása derült időt ígér, csapadék előfordulhat azért még a héten. Szerdán már 35 fokhoz közeli maximumok is előfordulhatnak.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó, zápor, zivatar nélkül. A hétvégén országos hőség érkezik, helyenként 40 fokos forrósággal.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása kellemes nyári időt tartogat
Fotó: illusztráció

Dunaújváros időjárása

Hétfőn napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső. 30-32 fok köré melegszik a levegő.

Szerdán, augusztus 20-án a kezdeti ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de csak nyugaton fordul elő néhol zivatar az esti órákban. 30 és 35 fok közötti, országos hőség valószínű.

Csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok a gyakran erősen felhős égből. A szél ÉNy-ira fordul és egyre inkább megerősödik. ÉNy-on 23, DK-en még 33 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken erősen felhős időre van kilátás, szórványosan újabb esővel, záporral, zivatarral. 20 és 28 fok közé esik vissza a hőmérséklet, mindenhol megszűnik a hőség.

Forrás: koponyeg.hu

 

