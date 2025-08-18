A csend előtti napsütés – keddre ez várható

Tombol a nyár, de már látszik a fordulat szele. A 35 fokos hőség után csütörtökre már zivatarok és hűvösebb levegő is érkezik. Ilyen lesz Dunaújváros időjárása a következő napokban.

Dunaújváros időjárása: Napfényes, száraz időre számíthatunk

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása: 30 fok feletti hőmérséklet és zavartalan napsütés kedden

Kedden igazi nyári strandidő várható, sok napsütéssel, kevés felhővel és csapadék nélkül. A hőmérséklet 30–32 fokig emelkedik. Szerdán, augusztus 20-án országos hőségre számíthatunk 30 és 35 fok közötti maximumokkal. A nap eleje napos lesz, de délután megnövekszik a felhőzet, és főként nyugaton fordulhat elő egy-egy zivatar az esti órákban. Csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, gyakran erősen felhős égből. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, északnyugaton jelentősen visszaesik a hőmérséklet (akár 23 fokig), míg délkeleten még 33 fok körüli értékek is lehetnek.

Forrás: koponyeg.hu