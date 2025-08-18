augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

A csend előtti napsütés – keddre ez várható

Címkék#kánikula#Időjáráselőrejelzés#hőség#Dunaújváros#csapadék#hőmérséklet

Keddtől nyári meleg, szerdán országos hőség – csütörtökön viszont már erős széllel, záporokkal és markáns lehűléssel törik meg a kánikula. Igazi nyári hangulatot hoz Dunaújváros időjárása.

Duol.hu

Tombol a nyár, de már látszik a fordulat szele. A 35 fokos hőség után csütörtökre már zivatarok és hűvösebb levegő is érkezik. Ilyen lesz Dunaújváros időjárása a következő napokban. 

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása: Napfényes, száraz időre számíthatunk
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása: 30 fok feletti hőmérséklet és zavartalan napsütés kedden

Kedden igazi nyári strandidő várható, sok napsütéssel, kevés felhővel és csapadék nélkül. A hőmérséklet 30–32 fokig emelkedik. Szerdán, augusztus 20-án országos hőségre számíthatunk 30 és 35 fok közötti maximumokkal. A nap eleje napos lesz, de délután megnövekszik a felhőzet, és főként nyugaton fordulhat elő egy-egy zivatar az esti órákban. Csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, gyakran erősen felhős égből. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, északnyugaton jelentősen visszaesik a hőmérséklet (akár 23 fokig), míg délkeleten még 33 fok körüli értékek is lehetnek.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu