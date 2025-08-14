augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Hőség, még a nap is árnyékot keres!

Címkék#Dunaújváros#zápor zivatar#Koponyeg#forróság#hőmérséklet

Az előttünk álló hétvégén forró időre számíthatunk, némi változékonysággal.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása során a napsütés lesz a jellemző, de helyenként felhők is megjelenhetnek. Délutánonként főként az északnyugati területeken fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet országos viszonylatban nagyon magas lesz, ezért érdemes készülni a hőségre.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása a hétvégén is a meleg jegyében alakul.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a napokban

Pénteken leginkább napos időre számíthatunk, csak néhány apró felhő húzódhat az égen. Csapadék nem várható. A hőmérséklet rendkívül magas lesz, 38 fokig emelkedik. Szombaton változóan felhős, de alapvetően napos idő lesz. Az északnyugati területeken előfordulhat rövid zápor vagy zivatar. Délutánra az ÉNy-i szél megerősödik. Országszerte forróságra kell készülni, 36 fokos hőséggel. Vasárnap egy gyenge hidegfront miatt nő a felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az ÉNy-i szél több helyen feltámad. A hőség valamelyest mérséklődik, délután 32 fok várható.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu