Hőség, még a nap is árnyékot keres!

Dunaújváros időjárása során a napsütés lesz a jellemző, de helyenként felhők is megjelenhetnek. Délutánonként főként az északnyugati területeken fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet országos viszonylatban nagyon magas lesz, ezért érdemes készülni a hőségre.

Dunaújváros időjárása a hétvégén is a meleg jegyében alakul.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a napokban

Pénteken leginkább napos időre számíthatunk, csak néhány apró felhő húzódhat az égen. Csapadék nem várható. A hőmérséklet rendkívül magas lesz, 38 fokig emelkedik. Szombaton változóan felhős, de alapvetően napos idő lesz. Az északnyugati területeken előfordulhat rövid zápor vagy zivatar. Délutánra az ÉNy-i szél megerősödik. Országszerte forróságra kell készülni, 36 fokos hőséggel. Vasárnap egy gyenge hidegfront miatt nő a felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az ÉNy-i szél több helyen feltámad. A hőség valamelyest mérséklődik, délután 32 fok várható.

Forrás: koponyeg.hu