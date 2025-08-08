Jobb, ha felkészülsz, veszélyesen forró napok jönnek!

augusztus 8., péntek

A következő napokban igazi kánikulára készülhetünk, a napsütésé lesz a főszerep. Dunaújváros időjárása is zavartalan, derült időt ígér, csapadékra sehol sem kell számítani. A hét második felében tovább fokozódik a hőség, vasárnapra már 40 fokhoz közeli maximumok is előfordulhatnak.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó. Pénteken már kifejezetten meleg lesz. A hétvégére pedig országos hőség érkezik, helyenként 38 fokos forrósággal.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása: kell majd a hűsítés
Fotó: illusztráció

Dunaújváros időjárása

Pénteken derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás.

Szombaton csak kevés fáytolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Vasárnap nyaraló időre van kilátás sok napsütéssel, minimális gomolyfelhővel. Nem várható csapadék. 31 és 40 fok közötti kánikula lesz.

Hétfőn a ragyogó napsütést kevés gomolyfelhő zavarhatja, esetleg elvétve alakul ki zápor. Az ÉK-i szél néha megélénkül. 31 és 37 fok között mozog a hőmérséklet.

Kedden túlnyomóan napos, száraz, meleg idő valószínű. Nem lesz eső. 35 fok körüli forróság ígérkezik.

Forrás: koponyeg.hu

 

