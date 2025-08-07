Dunaújvárosban tombol a nyár

Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó. Csütörtöktől fokozatos melegedés kezdődik, pénteken már kifejezetten meleg lesz. A hétvégére pedig országos hőség érkezik, helyenként 38 fokos forrósággal.

Fotó: Kovács József / olvasó

Dunaújváros időjárása

Csütörtökön továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul.

Pénteken napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.

Szombaton továbbra is napos időre készülhetünk, alig lesz felhő az égen. A nappali hőmérséklet 30-38 fok között alakul, országos hőségre számíthatunk.

Vasárnap változatlanul napos, száraz idő vár ránk, igazi nyaraló idő lesz. A hőmérséklet akár 35-40 fokra is emelkedhet.

Hétfőn kiváló strandidőre van kilátás: teljesen felhőtlen égbolt, és élénk délkeleti szél valószínű.

Forrás: koponyeg.hu