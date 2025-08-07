4 órája
Dunaújvárosban tombol a nyár
A következő napokban igazi kánikulára készülhetünk, a napsütésé lesz a főszerep. Dunaújváros időjárása is zavartalan, derült időt ígér, csapadékra sehol sem kell számítani. A hét második felében tovább fokozódik a hőség, vasárnapra már 40 fokhoz közeli maximumok is előfordulhatnak.
Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó. Csütörtöktől fokozatos melegedés kezdődik, pénteken már kifejezetten meleg lesz. A hétvégére pedig országos hőség érkezik, helyenként 38 fokos forrósággal.
Dunaújváros időjárása
Csütörtökön továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul.
Pénteken napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.
Szombaton továbbra is napos időre készülhetünk, alig lesz felhő az égen. A nappali hőmérséklet 30-38 fok között alakul, országos hőségre számíthatunk.
Vasárnap változatlanul napos, száraz idő vár ránk, igazi nyaraló idő lesz. A hőmérséklet akár 35-40 fokra is emelkedhet.
Hétfőn kiváló strandidőre van kilátás: teljesen felhőtlen égbolt, és élénk délkeleti szél valószínű.
Forrás: koponyeg.hu