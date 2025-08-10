Tikkasztó napok következnek: a hőség nem hagy alább!

Dunaújváros időjárása során a napsugarak erőteljesen sütnek majd, alig találkozunk felhőkkel, így a kánikula uralja a hét elejét. A légkör meleg és száraz marad, ami ideális lehet a strandoláshoz vagy a szabadban töltött programokhoz. Készüljünk fel a napsütésre, hiszen a hőmérséklet több napon át 30 fok felett alakul majd.

Dunaújváros időjárása kedvez a vízparti kikapcsolódásnak hétköznap is...

Fotó: Shutterstock

Dunaújváros időjárása a következő napokban

Vasárnap estére sem enyhült a kánikula Dunaújvárosban: a mai nap folyamán szinte zavartalan napsütés és 40 fok közeli hőség jellemezte a térséget. A forróság a hét elején is folytatódik, így a következő napokban továbbra is számíthatunk perzselő nyári időre. A meleg, száraz levegő kedvez a szabadtéri programoknak, de a napvédelemről és a megfelelő folyadékpótlásról nem szabad megfeledkezni.

Hétfőn tartós hőségre, többnyire napos égboltra számíthatunk. Elszórtan kialakulhat rövid zápor, a szél időnként élénken fúj. A csúcsérték 34 °C körül alakul. Kedden derült, száraz időre számítsunk, zavartalan napsütéssel. A hőmérséklet napközben 36 °C közelében tetőzik, eső nem várható.

Forrás: koponyeg.hu