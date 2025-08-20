augusztus 20., szerda

István névnap

14°
+32
+14
40 perce

Országos hőség lesz 30-35 fokkal

Nemzeti ünnepünkön a napsütésé lesz a főszerep. Dunaújváros időjárása derült időt ígér, csapadék előfordulhat azért még a héten. Ma már 35 fokhoz közeli maximumok is előfordulhatnak.

Dunaújváros időjárása: száraz, napos idő lesz a meghatározó, zápor, zivatar nélkül. Ami a további napokat illeti, már nem oly fényes a helyzet.

Szerdán, augusztus 20-án a ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal.

Csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. ÉNy-ira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! ÉNy-on 24, DK-en 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu

 

